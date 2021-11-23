￼台灣新冠肺炎疫苗接種大流行：疫苗接種開始推行後死亡人數卻顯著上升￼

11月23號台灣中央流行疫情指揮中心公佈新增7例COVID-19確診病例。當天疾病管制署報告增加2人因接種疫苗後不良反應而死亡。

台灣於 2021 年 3 月 22 日啟動了新冠疫苗施打運動。此後共1121人（464例為女性和657例為男性）因施打疫苗後而死亡。死亡人數中有586人之年齡超過75歲。

根據台灣全國藥物不良反應通報中心分析，安全性訊號偵測結果顯示死亡率低於背景期望值。換句話説，施打疫苗後死亡人數比預期中來的低。

COVID-19疫苗接種後不良事件通報

治療來源：台灣衛生福利部疾病管制署COVID-19疫苗接種後不良事件通報

已存档檔案

10月13號NTD報道：台灣因新冠疫苗接種導致之死亡人數已超越感染病毒本身而死亡之人數。因感染病毒而死亡人數為845人而施打疫苗後死亡人數達到865。報導一個半月後，截至 11 月22號施打疫苗後死亡人數增加了276人，達到1121人 (如本文上述提及)。然而，死於病毒之人數只有增加三人（848人）。

治療來源：https://www.cdc.gov.tw/

資料來源：https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/OGUtDMOpS5rTUAYpIm6kVw?typeid=9

在新冠疫苗接種開始推行後，新冠病毒之確診病例數量急劇增加。在測試確診的人中，只有 0.42% 被確認為陽性病例。2020年在 1 月至 8 月的八個月期間台灣只有575例確診病例。2021年同期台灣有超越15,500例確診病例。僅在 5 月和 6 月就有13,792例，為疫苗接種開始推行的五週後。

資料來源：https://nidss.cdc.gov.tw/en/nndss/Cdcwnh07?id=19CoV

截至 11 月23 日，已在 2390 萬人口中施打了2951萬劑Covid疫苗，其中 75.6% 的人口至少施打過第一劑。

治療來源：台灣衛生福利部疾病管制署COVID-19疫苗統計資料

已存档檔案

Covid病毒相關之死亡率在疫苗接種推行後急劇增加。台灣首例確診的新冠肺炎病例發生在2020年 1 月 21日。此後12個月，從2020年1月份到12月份，Covid相關死亡人數為7人。 相較於今年3月22號疫苗接種開始推行到5月21號短短兩個月之間，Covid相關死亡人數就達到7人了。從去年1月到今年5月，Covid相關死亡人數為17人。

在新冠疫苗推出並大規模施打的三個月内，自今年5月22號到8月22號間Covid相關死亡人數已達811人。

台灣COVID-19死亡總數

治療來源：https://www.worldometers.info/coronavirus/country/taiwan/

Medical Trend報道《10月6號國民黨立法委員葉毓蘭在臉書上表示用於挽救生命的疫苗竟然讓Covid死亡人數也幾乎翻了一倍。這確實非常諷刺和混亂。》

而10月7號國民黨立法委員吳怡玎在臉書上發言：《截至10/6，疑似疫苗接種後死亡的通報案件已經高達849件，超過確診死亡的844人。衛福部從上到下一直告訴我們這些通報數字，都不能證明與疫苗有因果關係，但是也沒有提供任何數據證明與疫苗沒有因果關係。》

儘管台灣政府承認在施打疫苗後之死亡人數多於因確診新冠肺炎而死亡的人數，但情況可能比看上去的要嚴重得多。Covid疫情開始以來共有847則死亡案例，其中830例發生在開始推行疫苗施打之後。

在我們獲得有關 施打Covid疫苗之不良反應事件的更多詳細訊息之前，尚不清楚因施打完疫苗而後確診之人 是否算入不良反應之一。若不，那麼除了施打後之 830 例 Covid 死亡案例之外，根據《不良事件通報》，還有 1121例死於施打後不良反應事件。

無輪如何，這都不是Covid本身之流行疫情而是台灣接種疫苗者的疫情大流行。

來源文章：https://theexpose.uk/2021/10/30/taiwans-pandemic-of-the-vaccinated-more-people-have-died-after-the-covid-injection-campaign-began/

11月23號已更新

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